Ngày 31-5, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến (29 tuổi, ngụ phường Hoà Hương, TP Tam Kỳ) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Quế Sơn nhận đơn trình báo của anh T.H.A (38 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn) về việc bị một người giả danh chủ vườn hoa lan đột biến lừa đảo chiếm đoạt 241 triệu đồng.

Theo anh A., do đam mê lan đột biến nên anh thường xem live stream trên kênh facebook H.Đ.T. (ngụ huyện Tiên Phước, Quảng Nam) chuyên bán hoa lan.



Vì mê lan đột biến, anh A. bị Nguyễn Minh Tiến chiếm đoạt 241 triệu đồng. Ảnh: CA

Ngày 6-1, anh A. chốt mua một cây lan đột biến của anh T. với giá 100 triệu đồng nhưng chuyển trước 62 triệu, còn nợ 38 triệu.

Ngày 8-1, Tiến lập tài khoản facebook giả danh anh anh T. nhắn tin cho anh A. hỏi số tiền mua lan, đồng thời rủ anh A. góp vốn chơi chung.

Từ ngày 8-1 đến ngày 8-3, anh A. đã chuyển tổng cộng 241 triệu đồng cho Tiến. Đến ngày 29-3, anh A. biết mình bị lừa nên trình báo công an.

Quá trình điều tra, Công an huyện Quế Sơn xác định tin báo của anh A. là có cơ sở. Do đó, Công an huyện Quế Sơn đã bắt Tiến. Qua điều tra, Tiến thừa nhận hành vi phạm tội.