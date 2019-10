1 Phó phòng kế toán trường đại học rơi từ tầng 8 tử vong

Ngày 25-10, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân anh Phạm Công Tho (41 tuổi, Phó trưởng phòng Kế toán, Trường ĐH Kỹ thuật Vinh, TP Vinh, Nghệ An) rơi từ trên tầng 8 của khách sạn MTPĐ (TP Vinh) xuống và tử vong sau đó.



Khách sạn MTPT.

Khoảng 7 giờ sáng 25-10, người dân và nhân viên hốt hoảng khi phát hiện anh Tho nằm bất động trên ban công tầng 2 nhà hàng của khách sạn MTPT.

Ngay lúc đó, mọi người đã đưa anh Tho đến BV Đa khoa TP Vinh cấp cứu, nhưng anh Tho đã tử vong sau đó.

Bước đầu xác định, anh Tho rơi từ tầng 8 của khách sạn xuống ban công tầng 2. Anh Tho đến khách sạn bằng xe hơi, và sau khi xảy ra sự việc, chiếc xe của anh Tho vẫn đang đỗ trong sân của khách sạn MTPĐ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Trường Thi, Công an TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân anh Tho tử vong.

Chiều cùng ngày, cán bộ Trường ĐH Kỹ thuật Vinh cho biết, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao anh Tho rơi từ tầng 8. Trước khi xảy ra sự việc, anh Tho vẫn công tác làm việc bình thường.