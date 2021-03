1 phụ nữ bị cướp đâm trọng thương khi chạy xe máy trong đêm

Ngày 4-3, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) điều tra, truy tìm hung thủ đâm trọng thương một phụ nữ đi đường.

Thông tin ban đầu, tối 3-3, bà Nguyễn Thị H. (42 tuổi, ngụ xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) chạy xe máy trên tuyến đường ĐH 07. Đến địa phận xã Quế Thuận (huyện Quế Sơn), bà H. bất ngờ bị kẻ xấu chặn xe, yêu cầu đưa tiền.

Khi bà H. nói không có tiền, kẻ này dùng vật sắc nhọn đâm bà H. trọng thương. Cùng lúc, người đi đường ngang qua nên kẻ này nhanh chóng bỏ chạy. Sau đó, bà H. được đưa đi cấp cứu.