1 phụ nữ bị hiếp dâm khi đang ngủ trong phòng trọ

Ngày 26-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đang tiến hành truy xét một thanh niên có hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.





Nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25-6, chị Trần Thị C (31 tuổi) ngụ huyện Hàm Thuận Bắc đến công an một phường của TP Phan Thiết trình báo là khi đang ngủ tại phòng trọ NK nằm trên đường Trường Chinh thuộc khu phố 4, phường Xuân An thì bị một thanh niên bịt kín mặt đạp cửa xông vào.

Người này kề dao vào cổ chị C., khống chế hiếp dâm chị, sau đó thì lấy đi một điện thoại di động và tẩu thoát.





Hiện trường phòng trọ nơi xảy ra vụ việc.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và đưa nạn nhân đến Trung tâm Pháp Y Bình Thuận để giám định.

Được biết, khu nhà trọ có khoảng sáu phòng và phòng nạn nhân nằm ở đầu dãy.