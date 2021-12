Ngày 4-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt tạm giam Ngô Thị Mỹ Dung (63 tuổi), Đặng Hoàng Phương (34 tuổi, con trai Dung), Lê Hùng Sang (31 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên) và Nguyễn Thị Tuyết Hằng (43 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có quen biết nên từ tháng 6-2021 Hằng và Dung cấu kết mua bán ma túy.

Dung lấy ma túy từ Hằng rồi giao lại cho Phương và Sang bán lại cho người nghiện.



Công an khám xét nhà Ngô Thị Mỹ Dung. Ảnh: CA



Đặng Hoàng Phương và Lê Hùng Sang. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 10-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Long Xuyên khám xét nơi ở của Dung tại khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa.

Tại đây lực lượng chức năng thu giữ hơn 640 gam Methamphetamine cùng nhiều tang vật liên quan.

Thời điểm này Phương và Sang cũng có mặt tại nhà Dung nên cũng bị bắt giữ khẩn cấp.



Ngô Thị Mỹ Dung và Nguyễn Thị Tuyết Hằng cùng số ma túy tang vật.

Ảnh: CA



Súng, đạn công an thu giữ được tại nhà của Hằng. Ảnh: CA

Qua đấu tranh khai thác điều tra, chiều 14-11, lực lượng Công an tiếp tục bắt, khám xét nơi ở của Hằng ở ấp B4, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, công an thu giữ khẩu súng dạng móc khóa và 06 viên đạn (nghi đạn cao su).

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.