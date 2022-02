(PLO)- Phòng Cảnh sát môi trường Công an Thanh Hóa bắt giữ xe tải vận chuyển 1.750 kg cá khoai ướp phoóc môn được vận chuyển từ Quảng Ninh về TP Thanh Hóa tiêu thụ.

(PLO)- Tối 22-2, Gala trao giải Fair Play lần thứ 10 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã diễn ra. Đến tham dự buổi gala có nữ cầu thủ Chương Thị Kiều – người nhận được giải thưởng Fair Play danh giá vào năm ngoái. Sau một năm nhận giải, Chương Thị Kiều nói gì khi đến với Fair Play năm nay?

(PLO)-Tay vợt người Đức, Alexander Zverev đã bị loại khỏi giải ATP 500 Acapulco – Mexico do hành vi phi thể thao sau trận đánh đôi.

(PLO)- Ông Biden trước đó đã đồng ý “về nguyên tắc” cuộc hội đàm do Pháp làm trung gian để bàn về khủng hoảng Ukraine.

(PLO)- 13 bị can gồm trưởng, phó công an phường và công an khu vực bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.