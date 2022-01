Ngày 13-1, Công an quận 1, TP.HCM khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Văn Thương (33 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, 10 giờ sáng ngày 8-1, Thương là tài xế lái xe cho một khách mời tới dự sự kiện ở lầu sáu Trung tâm báo chí TP.HCM trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM).



Thấy ví tiền rớt xuống sàn, lái xe không trả lại cho khách mà trôm luôn. Ảnh minh họa

Ở lầu sáu, trong quá trình tham dự sự kiện, Thương thấy chị L. có để một chiếc ví trên ghế ngồi rồi sơ ý làm rơi xuống nền nhà thì liền nhặt, mang vào nhà vệ sinh để “kiểm tra”.

Thương sau đó lấy một điện thoại iPhone bên trong cùng số tiền năm triệu đồng rồi đem ví đặt lại vị trí cũ.

Chị L. sau đó trình báo công an vì phát giác bị mất tài sản. Công an quận 1 trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, lấy lời khai và nhanh chóng xác định được Thương.

Thương biết không thể trốn tránh nên đến công an đầu thú. Người này khai do túng thiếu, thấy tài sản nên nảy sinh lòng tham.