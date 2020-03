1 xe ôm bị cướp xe ở Nhà Bè

Ngày 9-3, Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm nghi can trong vụ cướp tài sản xảy ra ở huyện Nhà Bè vào ba tháng trước.



Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra tối 10-12-2019, nam bảo vệ tên Vinh làm việc ở KCN Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) trong ca trực phát hiện một nam thanh niên đội nón Grab bị thương, gục trước cổng công ty.



Hình ảnh nghi can trong vụ cướp. Ảnh công an cung cấp

Nạn nhân cho biết là xe ôm, vừa bị cướp đâm và lấy đi xe máy biển số 59D2 – 859.51. Người này sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Làm việc với công an, nam bảo vệ cho biết trước đó chừng 5 phút có thấy nạn nhân điều khiển xe máy, chở theo người đàn ông chạy qua trước cổng công ty.

Chiếc xe máy sau đó được công an tìm thấy tại khu vực bến xe quận 8 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Theo thông tin nạn nhân cung cấp, nghi can có đặc điểm nhận dạng từ 20-30 tuổi, cao 1,65 m, tóc ngắn và nói giọng miền Nam.

Công an thông báo ai phát hiện nghi can có đặc điểm như trên thì thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình Sự, Công an TP.HCM (459 Trần Hưng Đạo, quận 1) hoặc gọi vào số điện thoại 0938.909.294 gặp anh Phùng Thanh Tròn.