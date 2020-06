11 người thuê khách sạn sử dụng ma túy

Ngày 9-6, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP vừa phối hợp với Công an phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ) bắt quả tang 11 người thuê khách sạn sử dụng chất ma túy.



Qua kiểm tra nhanh, công an xác định 11 người dương tính với chất ma tuý. Ảnh: CA

Theo đó, rạng sáng ngày 9-6, lực lượng công an phường Tân Thạnh và Công an TP Tam Kỳ bất ngờ ập vào khách sạn Thái Bình (phường Tân Thạnh).

Tại đây, công an phát hiện 13 thanh niên đang ở 3 phòng của khách sạn. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 11 người dương tính với chất ma túy.

Ngoài ra, công an còn thu giữ đĩa sứ, loa đèn và dụng cụ phục vụ việc sử dụng chất ma túy.