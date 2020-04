11 thanh niên tụ tập hát karaoke, chơi ma túy mừng sinh nhật

Trưa 12-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh karaoke Siliver Star ở 118 đường Lê Hữu Lập, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Bước đầu, công an đã phát hiện tại phòng 402 có 11 nam, nữ đang tụ tập hát karaoke và có biểu hiện sử dụng ma túy, gồm Phạm Thanh Tuấn (35 tuổi), Nguyễn Đoan Út (28 tuổi), Nguyễn Văn Hòa (32 tuổi), Trần Văn Hùng (22 tuổi), Nguyễn Trọng Quý (35 tuổi), Nguyễn Quốc Hà (35 tuổi), Vũ Ngọc Thắng (34 tuổi), Vũ Mạnh Huy (28 tuổi) đều ở TP Thanh Hóa.



3 đối tượng là nữ cùng tham gia tiệc sinh nhật là Vi Thị Tự (25 tuổi), ngụ ở huyện Như Xuân, Đàm Thị Hoàn (20 tuổi), ngụ ở huyện Nga Sơn và Lê Thị Hồng (26 tuổi), ngụ ở huyện Hoằng Hóa.



Dụng cụ sử dụng ma túy của các đối tượng.

Ngay tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 1 đĩa sứ, 1 ống nhựa đang còn dính bột trắng và một số dụng cụ khác dùng để sử dụng ma túy. Cơ quan công an cũng tiến hành test nhanh đối với các đối tượng trên, lực lượng công an phát hiện 10/11 đối tượng dương tính với Ketamine và các chất trong nhóm ATS (mathamphetamine, amphetamine và MDMA).



Ba đối tượng bị tạm giữ hình sự về tội tổ chức ma túy là Phạm Thanh Tuấn, Nguyễn Đoan Út, Nguyễn Văn Hòa.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, để mừng sinh nhật Phạm Thanh Tuấn nên Tuấn, Út và Hòa đã tổ chức bữa “tiệc” này và mời các bạn đến để ăn chơi thác loạn.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm ma túy đã tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng Phạm Thanh Tuấn, Nguyễn Đoan Út, Nguyễn Văn Hòa để điều tra, làm rõ về tội tổ chức sử dụng ma túy và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.