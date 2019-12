12 người giải quyết mâu thuẫn bằng súng và dao kiếm

Chiều nay (12-12), Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết đã bắt giữ 12 đối tượng sử dụng dao, kiếm và súng đuổi đánh nhau gây thương tích xảy ra trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân) xảy ra vào ngày 4-12.

Theo đó, tại thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 20 đối tượng thuộc hai nhóm thanh niên sử dụng dao, kiếm và súng đuổi, đánh và bắn nhau khiến hai người bị thương nặng phải điều trị tại bệnh viện, một số đối tượng khác bị thương nhẹ.

Sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương, Công an huyện Thọ Xuân đã lập tức đến hiện trường, điều tra ngăn chặn các đối tượng có hành vi phạm tội tiếp diễn, đồng thời điều tra làm rõ vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên.



12 người tham gia vụ tấn công bằng súng, dao kiếm bị Công an huyện Thọ Xuân bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu, Công an huyện Thọ Xuân đã xác định được hai nhóm đối tượng do mâu thuẫn từ trước nên đã tụ tập đuổi, đánh nhau. Một nhóm gồm chín đối tượng do Nguyễn Trung Cường (27 tuổi), ngụ xã Nam Giang (Thọ Xuân) cầm đầu. Nhóm còn lại khoảng 12 đối tượng của Công ty tài chính Ngọc Vũ cũng ở thị trấn Thọ Xuân.



Công an huyện Thọ Xuân thu giữ toàn bộ hung khí của các đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Hiện Công an huyện Thọ Xuân đã bắt khẩn cấp, vận động đầu thú và tạm giữ hình sự 12 đối tượng có liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng là Lê Thiên Nam (22 tuổi), Trịnh Khắc Phúc (26 tuổi), Trần Viết Thắng (29 tuổi), Lê Bá Khánh Linh (19 tuổi), đều ngụ thị trấn Thọ Xuân.

Hoàng Trọng Kiên (25 tuổi), Nguyễn Nam Giang (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Đức (22 tuổi), Hồ Ngọc Linh (17 tuổi), Trần Ngọc Sơn (19 tuổi), Vũ Văn Cường (20 tuổi) đều ngụ ở huyện Thọ Xuân, Cao Đăng Thắng (17 tuổi), ngụ ở TP Sầm Sơn và Nguyễn Quang Lộc (21 tuổi), ngụ ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Công an huyện Thọ Xuân cho biết hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.