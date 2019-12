18 con bạc sát phạt nhau trong quán cà phê

Ngày 16-12, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) cho biết đơn vị vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc, tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang.



Các con bạc lúc bị bắt giữ.

Theo đó vào ngày 15-12, lực lượng công an bất ngờ ập vào quán cà phê Suha (tại thôn Tân An, thị trấn Thuận An) do Võ Văn Sừng (31 tuổi) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 18 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức lắc hột xúc xắc chẵn lẻ.

Tại chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ tổng số tiền gần 48 triệu đồng cùng một số dụng cụ để đánh bạc.



Nhiều tang vật được thu giữ.

Công an huyện Phú Vang đang tạm giữ hình sự tám đối người gồm Võ Văn Sừng (chủ quán), Nguyễn Xuân Rinh (27 tuổi, làm nhà cái) cùng sáu người khác.

Công an huyện Phú Vang đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.