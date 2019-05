2 anh em bị con nợ đâm thương vong

Ngày 20-5, Công an huyện Cần Giuộc cho biết, công an tỉnh Long An vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hoàng (40 tuổi, ngụ xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, Long An) để điều tra về hành vi giết người.



Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Theo đó, tối 19-5, hai anh em ruột Nguyễn Tấn Đạt (29 tuổi) và Nguyễn Tấn Lợi (28 tuổi, cùng ngụ thị trấn Cần Giuộc) đi xe máy từ thị trấn Cần Giuộc đến nhà của Hoàng ở xã Tân Kim để đòi khoản nợ Hoàng mượn trước đó.



Tại đây hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hoàng chạy vào trong nhà cầm hai con dao để đánh nhau với hai anh em Đạt và Lợi. Hậu quả Đạt và Lợi bị trọng thương bất tỉnh.

Ngay sau khi gây án, Hoàng rời khởi hiện trường. Do vết thương quá nặng, Lợi đã tử vong, Đạt được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Cùng ngày, nghi can gây án đã đến Công an huyện Cần Giuộc đầu thú. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.