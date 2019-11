2 bị can ở Trung tâm Phát triển quỹ đất Phụng Hiệp bị khởi tố

Trưa 15-11, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang vừa ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh huyện Phụng Hiệp.

Trước đó, công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Oanh, cán bộ áp giá thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh huyện Phụng Hiệp, tội tham ô. Tuy nhiên, do bị can Oanh đang mang thai nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tham ô tài sản tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh huyện Phụng Hiệp với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Ngoài Oanh, còn có người khác đang bị tạm giam để điều tra làm rõ.