Ngày 19-9, Công an huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) cho biết đang tạm giữ Ma Văn Thanh (30 tuổi) và Ma Văn Thư (20 tuổi, con trai của Thanh, cùng trú trên địa bàn) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Hai cha con Ma Văn Thanh và Ma Văn Thư tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Hôm 16-9 và 17-9, tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm có hơn 300 người dân tụ tập khai thác vàng trái phép. Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân giải tán, không tụ tập đông người.



Tuy nhiên, một số người lợi dụng tình hình trên kích động người dân, đe dọa lực lượng chức năng, gây rối an ninh trật tự. Trong đó, Ma Văn Thanh và Ma Văn Thư dùng xẻng và gậy đánh bị thương ba cán bộ Công an huyện Bảo Lâm đang làm nhiệm vụ.

Trước tình hình trên, Công an huyện Bảo Lâm huy động lực lượng triển khai truy bắt cha con Ma Văn Thanh. Khoảng 15 giờ ngày 17-9, công an bắt giữ Thanh. Đến ngày 18-9, công an tiếp tục bắt giữ Thư.

Theo Công an huyện Bảo Lâm, từ tháng 5-2021 đến nay, người dân trên địa bàn xã Nam Quang thường tụ tập đông người để khai thác vàng trái phép, gây tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với các cơ quan liên quan trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân giải tán, không tụ tập đông người, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Dù vậy, nhiều người vì hám lợi nên vẫn bất chấp tụ tập để khai thác vàng trái phép.