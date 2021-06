Sau hơn bốn tháng khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh, nhà thuốc Mẫn Sơn Minh và nhà thuốc Sĩ Mẫn để điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Dương Sơn Minh, Lê Dương Sĩ Mẫn về tội trốn thuế.

Theo Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trước đó công an kiểm tra một xe chở hàng hóa của nhà thuốc Sơn Minh và Sĩ Mẫn ở Đồng Nai, phát hiện hàng hóa trên xe không có hóa đơn chứng từ, xuất xứ nguồn gốc. Từ vụ việc này, công an tỉnh đã lập kế hoạch kiểm tra hành chính đối với hai nhà thuốc và Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh.



Công an khám xét Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh chiều 4-12-2020 và hai bị can Lê Dương Sơn Minh, Lê Dương Sĩ Mẫn nhận quyết định khởi tố. Ảnh: VH

Chiều 4-12-2020, hàng trăm cảnh sát bao vây trụ sở Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh và nhà thuốc Sơn Minh, nhà thuốc Sĩ Mẫn (đường Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa - hai nhà thuốc lớn nhất ở Đồng Nai) và một số nhà thuốc khác thuộc hệ thống của hai nhà thuốc này trên địa bàn TP Biên Hòa để thực hiện việc khám xét.

Sau nhiều giờ tiến hành khám xét, công an đã cho nhiều loại thuốc, giấy tờ vào thùng đóng kín mang đi để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ. Tại hai nhà thuốc Mẫn Sơn Minh và Sĩ Mẫn, nhiều loại thuốc không có hóa đơn chứng từ chứng minh xuất xứ, nguồn gốc.

“Lực lượng công an tiến hành khám xét hành chính, đã phát hiện rất nhiều hàng hóa tại hai nhà thuốc là thuốc dạng thực phẩm chức năng không có nguồn gốc, hóa đơn giấy tờ nên cơ quan công an đã thu giữ. Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định nhà thuốc và công ty trên hoạt động phi pháp về thuế” - Đại tá Lê Quang Nhân cho biết thêm.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 25-1, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai quyết định khởi tố vụ án trốn thuế để điều tra.

Qua điều tra, công an tỉnh xác định: Doanh số mua bán hàng hóa là dược phẩm, thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế các loại trích xuất được từ các phần mềm quản lý bán hàng và dữ liệu lưu trong CPU máy tính so với số liệu kê khai với cơ quan thuế của Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh, nhà thuốc Mẫn Sơn Minh và nhà thuốc Sĩ Mẫn có sự chênh lệch.

Các doanh nghiệp này có hành vi không ghi chép sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp và không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra theo quy định.

Được biết các nhà thuốc trên không chỉ phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mà còn là nơi cung cấp dược phẩm cho khu vực Đông Nam bộ, TP.HCM.