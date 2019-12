2 công an vừa tốt nghiệp đi nhận công tác thì bị thương vong

Cơ quan công an huyện Cẩm Xuyên, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) khiến một thiếu úy công an tử vong, một thiếu úy khác bị thương.



Đoạn quốc lộ 1A xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Chiều 19- 12, Thiếu úy Ngô Viết Bảo (22 tuổi, trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy 70L1-568.38 chở Thiếu úy Ngô Hồng Thái (22 tuổi, trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh) đi trên quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Khi đi qua địa phận xã Cẩm Trung, xe máy của Thiếu úy Bảo va chạm xe máy 38C-024.42 từ Cửa hàng xăng dầu 33 rẽ ngang đường, khiến anh Bảo và anh Thái ngã văng ra đường.

Hậu quả là Thiếu úy Bảo tử vong tại chỗ, Thiếu úy Thái bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Cẩm Xuyên, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

Được biết, Thiếu úy Bảo và Thiếu úy Thái vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, đang trên đường từ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh (nhận quyết định đến công tác tại Công an huyện Kỳ Anh) trở về thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng.