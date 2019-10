2 công nhân bị thương nặng do tường đổ sập

Ngày 15-10, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ sập tường tại một công trình đang tháo dỡ nằm trên đường ĐT743 (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương).



Mảng tường lớn đổ sập đè lên hai công nhân

Theo các nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 12 giờ cùng ngày. Một số công nhân được chủ nhà thuê để tháo dỡ một phần căn nhà, trong phạm vi giải tỏa để mở rộng nâng cấp đường ĐT743.

Trong khi tháo dỡ, bất ngờ bức tường lớn đổ sập, mọi người hô hoán nhau tháo chạy, nhưng hai người đàn ông không chạy kịp, bị bức tường đè lên người. Phát hiện vụ việc, mọi người phải dùng xe nâng để phá bức tường bị sập, mới cứu được hai người đàn ông bị mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài.

Hai nạn nhân nhanh chóng được mọi người chuyển đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Vụ việc đang được điều tra.