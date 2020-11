2 kẻ trộm chó chống trả lực lượng truy bắt

Ngày 16-11, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay Công an huyện Kế Sách vừa bắt quả tang Nguyễn Thanh Mộng (40 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, huyện Kế Sách) và Huỳnh Thanh Hải, (43 tuổi, ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) có hành vi trộm chó và chống trả công an.



Hai đối tượng Mộng và hải cùng các tang vật. Ảnh: CAST

Theo lời khai ban đầu, khuya 14-11, Mộng và Hải đi xe máy để trộm chó. Khi đi đến quốc lộ Nam sông Hậu (thuộc địa bàn xã An Lạc Tây) thì dùng súng điện bắn được hai con chó.

Tiếp tục đi đến địa phận xã Nhơn Mỹ (huyện Kế Sách) để bắn chó thì hai người bị lực lượng công an xã phát hiện và truy đuổi.

Hai kẻ trộm đã sử dụng công cụ đi trộm chó để chống trả lực lượng công an nhưng đến địa bàn xã An Lạc Tây (huyện Kế Sách) thì bị bắt giữ.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ một xe máy, hai con chó (khoảng 30kg), một súng bắn điện, một nạng thun, một bịch đạn bi và một số tang vật khác có liên quan.

Hiện Công an huyện Kế Sách đang tạm giữ Mộng và Hải để tiếp tục điều tra.