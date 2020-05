2 nghi can tổ chức sòng bạc khủng 3 tỉnh giáp ranh đã bỏ trốn

Ngày 3-5, nguồn tin của PLO cho biết, Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao hơn 100 con bạc cho Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo thẩm quyền.



Hiện trường vụ bắt sòng bạc. Ảnh công an cung cấp

Đáng chú ý trong số các nghi can có Trương Lữ Phi (31 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) được xác định cùng với Nguyễn Ngọc Linh Vương (hay gọi là Vương “Còi”, 30 tuổi) và Đinh Quang Anh (hay gọi là “Cu cam”, 29 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) là những người đứng ra tổ chức sòng bạc di động này.



Sòng bạc này do Phi cùng Vương "còi" và Cu "cam" tổ chức khoảng hai năm nay bằng hình thức tài xỉu và đá gà.

Công an Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với Công an Bình Thuận truy bắt Vương "Còi" và "Cu Cam" đã bỏ trốn.

Sòng bạc thu hút hàng trăm con bạc sát phạt mỗi ngày.

Như đã thông tin, chiều 1-5, hàng trăm trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích vào khu vực đồi núi ở thôn 10, xã ĐaKai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Công an bắt giữ hơn 130 con bạc, thu giữ hơn 370 triệu đồng, hàng chục xe ô tô, hơn 100 xe máy các loại cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Do sòng bạc bắt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nên Công an Đồng Nai đã tiến hành bàn giao cho Công an Bình Thuận tiếp nhận, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Ngoài việc điều tra, xử lý, công an cũng sẽ làm rõ có hay không chuyện bảo kê cho sòng bạc hoạt động