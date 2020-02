2 nhóm hẹn xử nhau ở khu vực biên giới bằng súng

Ngày 29-2, Thượng tá Nguyễn Trường Chinh, Trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bảy bị can về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Vị trí nhóm giang hồ giấu súng sau khi bỏ chạy. Ảnh: L.Q.LOAN

Hôm 27-1, tại khu vực thuộc xã Ia O, huyện Ia Grai, giáp biên giới Campuchia, có hai nhóm thanh niên đi ô tô thách thức, chuẩn bị đánh nhau.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Ia Grai tổ chức lực lượng đến hiện trường.

Thấy cảnh sát, nhóm người trên đã bỏ chạy tán loạn để lại ô tô bán tải. Qua khám xét, công an thu được hai băng chứa 30 viên đạn của súng quân dụng, súng và ba con dao.

Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức truy tìm những thành viên của hai nhóm đang lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành như Kon Tum, Cần Thơ, Quảng Bình, TP.HCM...



Các bị can chỉ nơi giấu súng. Ảnh: L.Q.LOAN

Đến ngày 2-2, bảy người bị bắt giữ gồm Trần Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Công Vũ, Lê Văn Quốc, Nguyễn Trần Châu Tuấn, A An Tiêm (tuổi từ 29 đến 40, cùng ở TP Kon Tum), Lê Anh Tuấn (25 tuổi, quê Quảng Bình).

Kết thúc chuyên án, công an thu giữ hai khẩu súng quân dụng gồm một khẩu AK, một khẩu AR15 được cất giấu tại một lán trại thuộc xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum, một súng côn và 30 viên đạn.

Theo Thượng tá Nguyễn Trường Chinh, Trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai, đây là chuyên án được sự hỗ trợ của công an nhiều tỉnh, thành. Thời gian tới, đơn vị sẽ điều tra, truy xét nguồn gốc các khẩu súng, làm rõ hành vi, động cơ tàng trữ súng của từng nghi phạm.