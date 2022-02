Sáng 9-2, một nguồn tin xác nhận Công an huyện Phù Mỹ phối hợp Công an tỉnh Bình Định đang điều tra vụ một đánh nhau làm một người chết tại xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ. Bước đầu, cơ quan công an đã triệu tập làm việc với 17 thanh niên liên quan.

Thông tin ban đầu cho hay khuya 8-2, hai nhóm với gần 20 thanh niên dùng hung khí đánh nhau dữ dội tại xã Mỹ Chánh. Trong lúc hỗn chiến, Đỗ Anh Quân (18 tuổi, ngụ thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây) bị đánh gục tại chỗ. Sau đó, cả hai nhóm đều bỏ chạy, bỏ lại Quân nằm bất động ven đường.

Sau đó, người dân địa phương phát hiện Quân nằm bất tỉnh ven đường, trên người có nhiều vết thương. Xung quanh Quân còn nhiều hung khí như phảng, vỏ chai thủy tinh… Người dân đưa Quân đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ nhưng thanh niên này đã tử vong trước đó.