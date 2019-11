2 nhóm thiếu niên hỗn chiến ở quận 7 vì giành địa bàn

Chiều 11-11, Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết đang lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm 20 nam thanh thiếu niên thuộc hai băng nhóm hẹn nhau quyết chiến, ném bom xăng gây náo loạn phố phường vài ngày trước.





Hai nhóm hỗn chiến gây náo loạn phố phường xảy ra vào ngày 9-11. Ảnh chụp màn hình.

Hẹn quyết chiến vì giành địa bàn



Thông tin ban đầu, do tranh giành khu vực biểu diễn xiếc dạo ở các quán nhậu trên địa bàn quận 7, nhóm do Nguyễn Khánh Tuấn (tự Út “mót”, 16 tuổi, quê Long An) cầm đầu; nhóm còn lại do Cao Văn Danh, Võ Minh Nguyễn (15 tuổi, cùng ngụ quận 7) và Nguyễn Thanh Mai (22 tuổi, tự Năm "hí") cầm đầu.



Sau nhiều mâu thuẫn không có hướng giải quyết vì địa bàn “làm ăn”. Tối 8-11, nhóm Danh, Năm “hí”, Nguyễn… xuống tìm Út “mót” để giải quyết. Khi đến điểm hẹn, thấy lực lượng của nhóm Út “mót” hùng hậu nên họ bỏ về huy động thêm người, hung khí.



Nhóm Út "mót" tại cơ quan công an. Ảnh CA.

Đến 22 giờ tối cùng ngày, nhóm Danh quay lại tìm thì lúc này Út “mót” đã rời đi. Kiếm một hồi, nhóm Danh phát hiện ba thành viên trong nhóm đối thủ đang đứng nói chuyện ở hẻm 860 Huỳnh Tấn Phát (quận 7) nên xông tới tấn công.

Vụ đâm chém khiến Nguyễn Văn Phụng, Phạm Đình Dũng và Lương Cao Quỳnh của nhóm Út “mót” bị thương.

Các nạn nhân được đưa đi vào bệnh viện cấp cứu đồng thời báo “đại ca” Út “mót” nhưng không báo công an.



Út "mót" tại cơ quan điều tra. Ảnh CA.

Tuy nhiên trinh sát hình sự Công an quận 7 nắm bắt được sự vụ nên tung lực lượng truy xét. Mọi manh mối đi vào ngõ cụt vì các thành viên trong hai băng đều nhỏ tuổi, chưa có tiền án tiền sự và tản mác khắp nơi.

Trong lúc công an đang điều tra thì ngày hôm sau (9-11) hai nhóm lên mạng xã hội chửi bới, thách thức và hẹn huyết chiến ở khu chế xuất Tân Thuận (quận 7).

Hỗn chiến náo loạn phố phường

Khoảng 20 giờ 30 tối, nhóm do Danh, Năm “hí”, Nguyên cầm đầu đi tới điểm hẹn nhưng do còn sớm nên băng Út “mót” chưa có mặt. Gần 10 thành viên nhóm Danh liền lên 5 xe máy đi tìm .



Băng nhóm do Danh, Nguyên, Năm "hí" cầm đầu cũng bị công an mời làm việc. Ảnh CA.

Khi đến khu vực ngã tư đường Huỳnh Tấn Phát với Phú Thuận (quận 7) thì gặp nhau. Thấy nhóm Danh có lực lượng hùng hậu, hung khí sáng loáng gồm mã tấu, kiếm Nhật… nên nhóm Út “mót” trang bị yếu hơn liền bỏ chạy và bị truy đuổi. Quá trình chạy, Út cùng người của mình ném bom xăng ngăn cản.

Trong lúc bỏ chạy, một thành viên trong nhóm Út “mót” va quẹt xe với xe máy do cô gái trẻ chở bạn chạy cùng chiều.



Danh tại cơ quan điều tra. Ảnh CA.

Thấy hai băng nhóm hỗn chiến dữ dội, hai cô gái vất phương tiện tháo chạy. Nhóm Danh sau khi truy đuổi thì thấy có hai xe máy ở hiện trường, tưởng nhầm là xe máy của băng mình và xe của băng Út “mót” nên lấy đi.

Cuộc hỗn chiến giữa hai bên khiến phố phường gặp một phen náo loạn. Nhiều phương tiện phải quay đầu, tìm hướng khác để tránh bị va lây.

Vụ việc được một số người dân quay clip và đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.



Số lượng hung khí bị công an thu giữ sau khi vụ việc xảy ra. Ảnh CA.

Sau khi đánh nhau thì hai nhóm giải tán, phần lớn hung khí gồm dao, kiếm, mã tấu… được các thành viên trong nhóm hỗn chiến bỏ lại ở khu vực gần cầu Him Lam.



Công an quận 7 nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. 20 thành viên trong hai băng nhóm lần lượt bị mời làm việc.

Cả hai nhóm đều khai là được rủ rê tham gia chứ không rõ đầu đuôi mâu thuẫn. Riêng hai chiếc xe, trong tối cùng ngày sau khi “hội quân” nhóm Danh phát hiện không phải xe của thành viên trong băng nên mang trả lại.

Theo một cán bộ điều tra, hai nhóm đều tập trung các thành viên rất trẻ, làm thuê làm mướn không nơi cư trú cụ thể. Các em thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình. “Hai bên hỗn chiến kiểu người này rủ thì người kia đi theo, nhiều thành viên trong nhóm còn không quen biết nhau. Tuy nhiên, dù trẻ tuổi nhưng gây án rất manh động, bất chấp pháp luật. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho các bậc làm cha mẹ trong việc quản lý, giáo dục con cái” – người này nói.

Hiện công an quận 7 đang tiếp tục truy xét những người có liên quan còn lại trong cả hai băng nhóm nói trên.