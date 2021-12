Ngày 17-12, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã tạm giữ Vũ Hoài Nam (16 tuổi) và Lại Hồng Hải (15 tuổi, cùng trú xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) để điều tra về tội cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 10-12, Hải điều khiển xe máy Dream màu tím không BKS chở Nam mang theo đao đi lòng vòng các tuyến đường trong TP đề tìm cơ hội cướp tài sản của người đi đường. Đến khoảng 4 giờ 15 phút, khi đi trên tuyến đường Mạc Thái Tổ trong KCN Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An) phát hiện bà Phạm Thị Non (trú xã Văn Phong, huyện Cát Hải) chạy xe máy cùng chiều.



2 tên cướp nhí khai nhận mang dao đi cướp tiền về tiêu xài, trả nợ

Hải liền điều khiển xe máy vượt lên, áp sát xe máy của bà Non rồi đạp vào xe máy của bà Non khiến nạn nhân ngã xuống đường. Hải liền chở Nam quay lại, Nam nhảy xuống xe vung dao đe dọa, cướp của bà Non số tiền 10 triệu đồng rồi cả 2 lên xe bỏ đi.





Chiếc xe máy 2 tên cướp nhí chở nhau đi cướp tài sản người đi đường

Nhận được tin bào từ tổng đài cảnh sát 113, Công an quận Hải An đã triển khai lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai của bị hại, thu thập dấu vết của 2 tên cướp. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an quận Hải An đã xác lập chuyên án để đấu tranh, truy bắt. Công an nhanh chóng xác định được 2 tên cướp là Nam và Hải.



Đến 16 giờ 10 phút chiều 11-12, khi Nam và Hải đang ngồi chơi game tại quán game ở thôn 2 xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên) đã bị công an bắt giữ. 2 tên cướp nhí khai nhận do không có tiền tiêu xài và trả nợ nên đã bàn nhau mang dao đi lòng vòng trên các tuyến đường tìm cơ hội cướp tài sản của người đi đường.