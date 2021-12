Chiều 22-12, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Văn Huy (21 tuổi, ngụ xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) và Thủy Thành Truyền (24 tuổi, ngụ xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, giữa Huy và T.Q.H (18 tuổi, ngụ xã Bình Phục) xảy ra mâu thuẫn chuyện tiền bạc.



Công an huyện Thăng Bình đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huy và Truyền. Ảnh: CA

Đêm 26-7, tại quán cà phê trên đường Thái Phiên (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), Huy cùng với Truyền dùng vũ lực, xịt hơi cay vào mặt anh H. để khống chế, buộc anh này lên xe rồi chờ về nhà cậu của Huy.

Tại đây, Huy và Truyền đã giữ anh H. hơn hai giờ, dùng vũ lực buộc anh H. gọi điện cho bạn mang 5 triệu đồng đến đưa cho Huy mới thả người.