2 thanh niên chết đuối khi đi bắt cá

Chiều 28-6, ông Giả Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn (Bình Định), xác nhận vừa xảy ra một vụ đuối nước trên sông Kôn đoạn chảy qua địa phương này, làm hai thanh niên tử nạn.

Thông tin ban đầu cho hay trưa cùng ngày, một nhóm thanh niên đi bắt cá trên sông Kôn. Khi đến đoạn chảy qua thôn Thạnh Danh, xã Nhơn Hậu, một thanh niên bị sụp xuống vực nước sâu. Do không biết bơi nên thanh niên này bị đuối nước. Thấy vậy, một thanh niên trong nhóm nhảy xuống để cứu bạn nhưng cũng bị nước nhấn chìm. Những thanh niên còn lại trên bờ tri hô, kêu người đến cứu.

Khi người dân địa phương chạy đến thì hai thanh niên đã chết đuối. Hai nạn nhân được xác dịnh là TDP (18 tuổi, ngụ phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn) và LAD (18 tuổi, ngụ xã Nhơn An, thị xã An Nhơn).