2 thanh niên ở Bình Phước đánh chết người yêu của bạn

Ngày 5-7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Phùng Tấn Lực, Lý Phúc Toàn (31 và 32 tuổi, cùng ngụ tại Bình Phước) do liên quan vụ án giết người trên địa bàn.



Tại cơ quan công an hai nghi can khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ảnh: Minh Ngọc

Theo điều tra, tối 16-6 Toàn nhận được điện thoại của người bạn tên L. (30 tuổi, quê Long An) cầu cứu vì đang bị người yêu là Đỗ Văn Đây (37 tuổi, quê An Giang) đánh tại một nhà trọ ở khu phố Phú Sơn, (phường An Lộc, thị xã Bình Long).



Ngay sau đó, Toàn cùng Lực đi đến phòng trọ của L., cả hai lao vào đánh tới tấp, dùng cây gỗ vụt Đây. Nạn nhân bị thương nặng, được mọi người chuyển đi bệnh viện nhưng không kịp cứu.

Gây án xong, Toàn, Lực bỏ trốn, được sự vận động nên đã lần lượt ra đầu thú.