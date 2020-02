2 trẻ mất tích ở Nghệ An đã tìm thấy tại Huế

Chiều 28- 2, gia đình cho biết, đã tìm thấy cháu Lưu Xuân Đạt (13 tuổi, học lớp 6) và Vương Tuấn Khoa (9 tuổi, học lớp 3), cùng trú khối 7, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An.



Cháu Vương Tuấn Khoa. Ảnh: ĐL

Gần trưa hôm nay, hai cháu Đạt và Khoa vào đến Thừa Thiên Huế và gặp mẹ cháu Đạt. Mẹ cháu Đạt đã thông báo về Nghệ An là hai cháu đã vào đến Huế và đều khỏe mạnh, tâm lý ổn định.

Được biết, em Đạt nhớ mẹ nên chiều tối 26-2 đã rủ em Khoa cùng đi vào Huế để gặp mẹ. Khi ra đi, các em không thông báo với người thân ở Nghệ An, không xin tiền, không mang theo điện thoại, chỉ mặc bộ quần áo trên người.

Hiện người thân đang từ TP Vinh vào Huế để đưa hai em trở về nhà.



Cháu Lưu Xuân Đạt. Ảnh: ĐL

Như đã đưa tin, ngày 27-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An nhận được đơn trình báo của anh Vương Tuấn Hưng về việc con trai anh là cháu Khoa và cháu Đạt (con trai anh Lưu Xuân Thành) đều mất tích chiều tối 26-2, không rõ lý do...