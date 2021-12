Tối 4-12, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) số 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã lập tắt được vụ cháy nhà dân ở xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hoà, Nghệ An).



Cảnh sát PCCC lỗ lực dập lửa vụ cháy căn nhà ở xã Đông Hiếu.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 40 phút chiều 4-12, tại một căn nhà cấp bốn của hộ dân ở xã Đông Hiếu. Ngay khi phát hiện vụ cháy, người dân vừa dập lừa vừa gọi cứu hỏa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội số 3 huy động 16 cán bộ chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Ngay sau đó, ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn, không để lửa lan sang các nhà bên cạnh. Các đồ dùng, vật dụng trong căn nhà bị cháy hỏng.

Công an xác định ban đầu về nguyên nhân xảy ra vụ cháy nhà là do gia chủ thắp hương (chiều mùng 1 tháng 11 âm lịch) gây cháy.



Bàn thờ và đồ dùng trong phòng của căn nhà dân ở xã Nghĩa Hiếu bị cháy hỏng.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 4-12, xảy xảy ra cháy một nhà dân ở xã Nghĩa Hiếu (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Đám cháy ban đầu bốc lên từ bàn thờ gia tiên trên tầng 2 can nhà rồi lan ra khu vực khác.

Đội số 3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An huy động 2 xe cứu hỏa cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến nỗ lực dập lửa. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân gây cháy được xác định ban đầu được xác định là do chủ nhà thắp hương thờ cúng ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch.