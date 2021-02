2 xe mô tô tông nhau khiến 4 người tử vong

Ngày 15-2, Cục CSGT Bộ Công an thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người thương vong xảy ra vào đêm mùng 3 Tết, tại Km 1647+700 đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc xã Ia Hru, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.



Theo đó, khoảng 21 giờ 20, xe mô tô biển số 81S1-159.37 do KSor Khúc (19 tuổi) điều khiển chở Siu H’Yưng (20 tuổi) xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 81X1-010.58 (chưa rõ người điều khiển), trên xe có ba người gồm RMah Chưng (20 tuổi), Kpă Giang (18 tuổi) và Suu H’Yin (15 tuổi).

Hậu quả vụ va chạm khiến Ksor Khúc, Siu H’Yưng và Rmah Chưng tử vong tại hiện trường; Kpă Giang tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh. Siu H’Yin bị thương, đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Pưh phối hợp với VKSND huyện, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSGT Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cục CSGT cũng cử tổ công tác tới hiện trường phối hợp cùng Phòng CSGT, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an huyện Chư Pưh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn; kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý của người điều khiển phương tiện, tổ chức giao thông nơi xảy ra vụ tai nạn, thăm hỏi, chia sẻ với gia đình các nạn nhân.