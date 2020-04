20 người tụ tập ăn nhậu tại một thác nước trong đêm

Ngày 3-4, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người tổ chức ăn nhậu trong thời điểm cấm tụ tập để phòng chống dịch COVID-19.



Nhiều người tụ tập ăn nhậu trong đêm. Ảnh: T.A

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, Công an xã Hòa Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk, Tổ tuần tra Công an thành phố tuần tra khu vực một thác thuộc thôn 5, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Tại đây, công an phát hiện một nhóm hơn 20 người đang tụ tập ăn nhậu. Công an sau đó đưa những người này về trụ sở Công an xã Hòa Phú để làm việc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cơ sở kinh doanh dịch vụ massage của ông TAQ (TP Buôn Ma Thuột) phải tạm dừng hoạt động.

Khoảng 16 giờ chiều 2-4, ông Q. tổ chức cho 24 người là người thân và nhân viên tổ chức vui chơi, ăn nhậu tại khu vực thác nói trên. Đến khoảng 1 giờ sáng 3-4, lúc nhóm người này đang ăn nhậu thì bị công an kiểm tra, phát hiện.

Qua làm việc, ông Q. đã thừa nhận hành vi tập trung đông người của mình là trái các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương.

Trước đó, lãnh đạo TP.Buôn Ma Thuột đã cùng đoàn kiểm tra, nhắc nhở nhiều hàng quán không tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, khuyến cáo người dân không tụ tập, hạn chế ra đường nếu không có việc cấp thiết.