25 người bị triệu tập trong đường dây đánh bạc ‘khủng' 15 tỉ

Chiều 12-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc ‘khủng” liên tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An bằng hình thức ghi lô đề.

Cụ thể, khoảng 18 giờ 30 phút tối 10-12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Công an TP Vinh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra bắt giữ các chủ ghi lô, đề ở Hà Tĩnh và TP Vinh.

Khám xét tại nơi ở của các nghi can, lực lượng công an thu giữ trên 300 triệu đồng tiền mặt, 2 xe ô tô, 10 thẻ ATM, 35 điện thoại di động, hàng trăm giấy tờ và các tang vật khác có liên quan đến hoạt động ghi lô đề.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động liên tỉnh được hoạt động tinh vi từ nhiều năm nay. Đường dây này gồm 5 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp.

Số lượng người lao vào đường dây đánh bạc rất đông, trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch khoảng 500 triệu đồng. Con số này gấp năm lần số tiền bán vé trung bình mỗi ngày của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ tính trong thời gian 1 tháng gần đây, số tiền đánh là 15 tỉ đồng.