Trưa 12-1, Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 25 người dương tính với ma tuý trong quán karaoke Kingdom (phường Cẩm Hà, TP Hội An).

Rạng sáng 11-1, Công an xã Cẩm Hà tuần tra đêm, phát hiện quán karaoke Kingdom hoạt động bất chấp lệnh cấm để phòng chống dịch COVID-19.



Công an phát hiện 25 người dương tính với chất ma tuý trong quán karaoke Kingdom. Ảnh: CA

Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện tại ba phòng trong quán có nhiều khách đang sử dụng dịch vụ, có biểu hiện đã sử dụng chất kích thích.

Tiếp nhận thông tin từ Công an xã Cẩm Hà, Công an TP Hội An đã cử lực lượng phối hợp, đưa về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra nhanh, công an xác định 25 người có kết quả dương tính với chất ma tuý.