260 kg ma túy trong bãi rửa xe ở Hà Nội

Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) vừa phối hợp với công an các tỉnh phá dỡ đường dây đưa ma túy từ Việt Nam ra nước ngoài tiêu thụ, bắt giữ 10 nghi can với số tang vật hơn nửa tấn ma túy tổng hợp (ketamine).



Ngày 13-3, Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện và bắt Lộc Văn Các (ngụ Cao Lộc, Lạng Sơn) khi đang vận chuyển 246 kg ma túy (ketamine). Tổ công tác tiếp tục bắt giữ Vy Văn Hẻn (ngụ Cao Lộc) và Hoàng Văn Chinh (quốc tịch Trung Quốc). Sau khi khởi tố vụ án, ngày 18-3, biên phòng chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra theo thẩm quyền.

Tiếp nhận hồ sơ, Công an tỉnh Lạng Sơn báo cáo Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) đề nghị phối hợp điều tra. Nhận định đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia, Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng C04, phân công Đại tá Đinh Văn Chuyền, Phó Cục trưởng, trực tiếp chỉ đạo cùng Công an tỉnh Lạng Sơn xác lập chuyên án truy xét.

Ban chuyên án huy động những trinh sát C04, trinh sát công an các tỉnh Lạng Sơn, Hà Nội, Nam Định và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc, mở rộng điều tra truy bắt những người liên quan.



Số tang vật là ma túy tổng hợp công an thu giữ. (Ảnh do công an cung cấp)

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng 6 (C04), qua điều tra, xác định Phạm Văn An ở Nam Định là người mang ma túy từ Hà Nội lên Lạng Sơn giao cho Hẻn nên bắt giữ người này.

Tại CQĐT, An khai nhận đã lái taxi chở 26 túi xách chứa ketamine từ một kho hàng tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội lên Lạng Sơn. Tại đây, An đã giao 13 túi xách (246 kg ketamine) cho Hẻn.

Khi biết số hàng bị bắt giữ, kẻ chủ mưu ở nước ngoài yêu cầu An đưa 13 túi ma túy còn lại về Hà Nội cất giấu tại bãi rửa xe của anh của An ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tại bãi rửa xe, An đưa số hàng cấm vào một góc rồi phủ áo mưa lên.

Từ lời khai của An, ban chuyên án bắt giữ anh của An, khám xét khẩn cấp bãi rửa xe nhưng chỉ thu giữ được sáu túi xách (120 kg ma túy). Số ma túy giấu trong bảy túi xách còn lại đã bị hai nhóm người đến lấy đi tiêu thụ và cất giấu trong ngày 19-3.

Sau ba ngày đêm truy xét, ban chuyên án xác định nhóm người đến bãi rửa xe lấy ma túy đem đi là Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Văn Linh (trú Yên Thành, Nghệ An) và Trần Mạnh Dũng (trú Hà Nội).

Từ tài liệu thu thập được, ngày 20-3, công an đã bắt Dũng, thu giữ 80 kg ketamine.

Rạng sáng 22-3, công an tiếp tục bắt Huy, Linh và một người khác. Tại CQĐT, Linh khai nhận đã đến lấy ba túi xách du lịch từ bãi rửa xe đưa đi cất giấu. Khi biết bị lộ, Linh đã mang toàn bộ số ma túy đi tiêu hủy.

Tổng cộng, công an đã bắt giữ 10 người, thu giữ 446 kg và 34 vỏ nylon đựng ma túy.

Theo nhận định của ban chuyên án, kẻ chủ mưu người nước ngoài đã vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó gia công, đóng gói, vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ. Ban chuyên án vẫn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.