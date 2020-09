3 công nhân thương vong trong kho ga Sóng Thần

Ngày 13-9, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với công an TP.Dĩ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc hàng trăm bao phân vô cơ trong nhà kho đổ sập khiến 2 công nhân tử vong, 1 người bị thương nặng.



Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường đêm 12-9. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, tối 12-9 một nhóm công nhân bốc vác số bao phân vô cơ từ một nhà kho nằm trong ga Sóng Thần (thuộc phường An Bình, TP.Dĩ An) để đưa lên tòa tàu để chuyển đi nơi khác.

Khi đang làm việc, bất ngờ hàng trăm bao phân vô cơ được xếp thành tầng cao bất ngờ đổ sập.

Thấy vậy, nhóm công nhân hoảng sợ tháo chạy. Tuy nhiên, 3 nam công nhân không chạy kịp bị số bao phân (nặng khoảng gần 10 tấn) vùi lấp.

Lúc này, mọi người hô hoán nhau lật số bao phân ra để tìm kiếm các nạn nhân. Sau một thời gian ngắn, các nạn nhân được đưa ra ngoài, rồi nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, anh TVH (30 tuổi, quê ở Nghệ An) và anh NVR (49 tuổi, quê ở Bình Dương) đã tử vong do vết thương quá nặng.

Còn lại, anh LVT (37 tuổi, quê ở Thanh Hoá) vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.