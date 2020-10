3 kẻ mạo danh trên mạng xã hội lừa 16 tỉ đồng

Ngày 9-10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT công an TP Vinh đã bắt giữ Lâm Ngọc Yến (32 tuổi, trú TP Cà Mau, Cà Mau), Phạm Hồ Quân (30 tuổi, trú huyện Cái Bè, Kiên Giang) và Lưu Nhật Trường (28 tuổi, trú TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CA

Thời gian qua, Yến, Quân, Trường lên mạng xã hội lấy ảnh của những người bán hàng online nổi tiếng, người đang sinh sống và học tập ở nước ngoài để lập tài khoản ảo trên Zalo, Facebook, Viber.

Để tránh bị xóa, khóa tài khoản ảo, Yến, Quân, Trường còn dùng giấy chứng minh nhân dân giả để tạo tài khoản.

Yến dùng các tài khoản đó để giả danh người bán hàng online. Khi người dân chuyển tiền đặt cọc mua hàng thì Yến, Quân, Trường chiếm đoạt.

Công an TP Vinh đang làm rõ, trong thời gian Yến sống ở nước ngoài có nhắn tin kết bạn với một số người Việt Nam để đổi tiền Việt Nam sang ngoại tệ. Khi Yến nhận được tiền thì chiếm đoạt luôn rồi xóa tài khoản trên mạng xã hội.

Bước đầu công an đã làm rõ từ năm 2018 đến nay, Yến cùng Quân và Trường đã lừa chiếm đoạt tài sản của 28 người với tổng số tiền 16 tỉ đồng. Cơ quan công an TP Vinh cũng thu giữ tang vật 2 máy tính, 6 điện thoại, 5 thẻ sim và 4 thẻ ATM.

Hiện Cơ quan công an TP Vinh đang kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm Yên, Quân, Trường thì liên hệ Đội cảnh sát hình sự, Công an TP Vinh (số điện thoại 0692900145) để được giải quyết.