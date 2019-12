3 người bị đâm gục trên đường vắng

Sáng 17-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Diễn Lộc (huyện Diễn Châu).

Ông Phan Huy Thanh-Trưởng Công an xã Diễn Lộc, cho biết khoảng 22 giờ 30 đêm 16-12, người dân phát hiện ba thanh niên đi xe máy gục xuống đường. Lúc đó, người dân nghĩ ba người này bị tai nạn giao thông nên đã tri hô, báo công an và gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, lúc đó một người đã tử vong tại chỗ, hai người đưa đi cấp cứu thì chỉ cứu được một người, người còn lại tử vong sau đó.

Công an xác định đây là vụ án mạng, ba nạn nhân bị đâm. Hai nạn nhân bị tử vong là Lê Văn Anh (19 tuổi, trú xã Diễn An, huyện Diễn Châu) và thanh niên tên Bình (trú xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu).

“Thanh niên đi uống rượu và mâu thuẫn từ quán ốc ở xã Diễn Thọ (huyện Diễn Châu), quá trình rượt đuổi, gây án xảy ra trên đường liên xã ở địa bàn xã Diễn Lộc. Hiện chưa rõ hung thủ”- ông Thanh nói.

Theo ông Cao Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Diễn An, có hai nạn nhân là người xã Diễn An, đó là anh Lê Văn Anh- bị đâm tử vong và anh Cao Văn Chuyên - bị đâm trọng thương đang cấp cứu tại BV Đa khoa 115 Nghệ An.