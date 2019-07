3 người giả danh nhân viên điện lực bán dây cáp điện dỏm

Ngày 3-7, cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kiến Tường (Long An) cho biết, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, công an thị xã Kiến Tường vừa bắt giữ ba nghi can giả danh nhân viên điện lực để bán dây cáp điện không đảm bảo chất lượng theo thống số kỹ thuật ghi trên nhãn mác.



Giả nhân viên điện lực, ba người đàn ông bán dây cáp điện dỏm.

Các nghi can bị bắt giữ gồm: Hà Duy Ninh (39 tuổi, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh); Trần Văn Trung (51 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) và Thái Quốc Trung (35 tuổi, ngụ tại xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) có hành vi giả danh nhân viên ngành điện lực để bán dây cáp điện không đảm bảo chất lượng theo thống số kỹ thuật ghi trên nhãn mác.

Lúc bị bắt giữ cả ba nghi can đều trong trang phục của ngành điện lực. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 35 cuộn dây cáp điện, mỗi cuộn có chiều dài 50 m được bọc trong bao bì vận chuyển bằng xe mô tô. Các nghi can khai nhận bán cho người dân với giá từ 600.000 – 700.000 đồng/cuộn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý.