Ngày 28-8, đại diện huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết đã đến thăm, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong khi cứu người bị rơi xuống giếng 15 triệu đồng.



Vụ việc thương tâm xảy ra tại ấp 7 (xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh) khiến ba người đàn ông và một người phụ nữ bị thương nặng.

Danh tính các nạn nhân được xác định là ông HHN (49 tuổi); VHS (39 tuổi); TNA (59 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Hưng).

Cả ba người này tử vong khi xuống giếng cứu chị TTNT. Chị T. hiện đang được cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Trước đó, chị T. ra giếng nước gần nhà để lấy nước thì không may trượt chân ngã xuống giếng.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, anh S. (chồng chị T.) cùng anh N. và anh A. (hàng xóm) chạy đến ứng cứu.

Khi thấy một cái can nhựa gần đó, tưởng là can chứa nước nên mọi người ném xuống giếng để nạn nhân dùng làm phao.

Tuy nhiên, đây không phải là can nước mà là can xăng, khi rơi xuống dưới can xăng bị bật nắp khiến xăng tràn ra ngoài.

Lúc này, cả ba người đàn ông lần lượt xuống giếng giếng để cứu chị T. nhưng bất lực không thể leo lên trên.

Lúc này rất đông người dân gần đó đã đến ứng cứu và đưa được chị T. lên mặt đất đầu tiên. Sau đó, tiếp tục đưa ba người đàn ông lên nhưng cả ba đã bị bất tỉnh.

Cả bốn người được chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng ba người đàn ông đã tử vong tại bệnh viện.

Một số người dân cho biết có thể do xăng tràn ra ngoài nên các nạn nhân bị ngạt khí xăng.