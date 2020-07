3 người vào chặt phá hơn 700 cây keo trong đêm

Sáng 16-7, Công an huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa đã bắt giữ ba người chặt phá hơn 700 cây keo của một hộ dân ở huyện Thiệu Hóa sau khi những người này thả bò vào vườn keo và bị đuổi.

Những người này gồm Lê Văn Bảy (43 tuổi), Lê Ngọc Mười (41 tuổi) và Lê Hữu Hùng (41 tuổi) đều ở thôn Đường Thôn, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hoá.



Vườn keo hơn 700 cây bị chặt phá để trả thù vì bị đuổi không cho chăn bò tại vườn. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 13-7, Công an huyện Thiệu Hoá nhận được tin trình báo của ông LQC ở thôn Đường Thôn, xã Thiệu Long về việc hơn 700 cây keo hai năm tuổi của gia đình bị kẻ xấu chặt phá.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Thiệu Hoá đã nhanh chóng xuống hiện trường xác minh, thu thập tài liệu và khoanh vùng những người nghi vấn để truy tìm thủ phạm.



Ba nghi can chặt keo của ông C. bị công an tạm giữ hình sự để điều tra. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, ba nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận, trước đó họ có chăn thả bò ở khu vực vườn keo nhà ông LQC.

Tuy nhiên, người trông coi vườn keo nhà ông C. đã đe dọa và đuổi ra ngoài, dẫn đến việc hai bên phát sinh mâu thuẫn.



Tại công an, các nghi can đã thừa nhận hành vi của mình. Ảnh:CACC

Để trả thù, đêm 12-7, các nghi can trên đã rủ nhau vác dao vào khu vực vườn keo nhà ông C. và chặt phá hơn 700 cây keo.

Hiện Công an huyện Thiệu Hoá đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự ba nghi can trên để điều tra, làm rõ sự việc.