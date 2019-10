3 trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần bị bắt

Trưa 31-10, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc và thi hành lệnh bắt tạm giam ba trưởng khoa của BV Tâm thần Thanh Hóa.

Ba trưởng khoa bị bắt gồm: Ông Vi Du Lịch (49 tuổi, trưởng Khoa nam 1); ông Phan Văn Giỏi (58 tuổi, trưởng Khoa nam 2) và bà Đinh Thị Thu Hồng (48 tuổi, trưởng Khoa nữ).



Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh bắt giam đối với ba trưởng khoa, BV Tâm thần của tỉnh này.

Ngoài ra, Cơ quan an ninh điều tra cũng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai điều dưỡng bệnh viện này gồm: Phạm Thị Nhung (31 tuổi) và Phạm Thị Phương (34) cũng về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra, trong quá trình công tác tại BV Tâm thần Thanh Hóa, các bị can Lịch, Giỏi và Hồng đã lợi dụng việc kê đơn thuốc vật tư, y tế (y lệnh) cắt bớt thuốc, vật tư y tế của các bệnh nhân tâm thần điều trị tại BV Tâm thần Thanh Hóa.



Ngoài ra, CQĐT cũng đọc lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ba trưởng khoa của bệnh viện này.

Số thuốc và vật tư y tế, nhân viên đã mang bán ra ngoài để trục lợi. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa công bố số tiền trục lợi từ bán thuốc của những người có liên quan.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.