33 cảnh sát bị thương khi chữa cháy ở Khu chế xuất Tân Thuận

Trong số 137 chiến sĩ Cảnh sát PCCC tham gia dập lửa tại một Công ty trong khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 vào chiều tối ngày 30-4 thì có 33 cán bộ chiến sĩ bị thương . Đại diện Cảnh sát PCCC công an TP.HCM cho biết như trên.



Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC đang tiếp cận ngọn lửa đang cháy rất lớn trong KCX Tân Thuận. Ảnh: TS

Bị thương nhưng ráng bảo vệ tài sản cho dân

Sau khi dập tắt đám cháy xảy ra tại một Công ty nằm trong khu chế xuất Tân Thuận, theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC & Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã có 33 cán bộ chiến sĩ bị thương.

Đến sáng 1-5, vẫn còn ba cán bộ chiến sĩ phải nằm viện tiếp tục theo dõi, điều trị tại các Bệnh viện quận 7, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Bệnh viện 30/4.

Những người còn lại bị thương nhẹ, sau khi được sơ cấp cứu tại chỗ và kiểm tra sức khoẻ ổn định đã được về nhà dưỡng thương.



Cột khói cao ngút trên bầu trời. Ảnh: TS

Vừa phải trải qua phẫu thuật nối gân tay và chưa thể rời khỏi giường bệnh tại Bệnh viện Chấn thương chính hình, Thiếu tá Hoàng Hữu Nam (Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy & CNCH, Phòng PC07, Công an TP.HCM) vẫn tươi cười khi đồng đội đến thăm.

Theo Thiếu tá Nam, nhận được tin báo cháy, anh cùng đồng đội tức tốc đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa. Tuy nhiên thời điểm này ngọn lừa đã bùng phát rất to nên công tác dập lửa gặp khó khăn.

“Tôi vào được bên trong nhưng cũng không phun được nước vào lửa, lúc đó tôi thấy một lối lên gác nên tôi lên trinh sát. Khi đi xuống tôi đã bị trượt nên theo quán tính tôi đã vịn tay vào cửa kính và kính bị bể cắt vào tay gây ra vế thương” Thiếu tá Nam nói thêm.



Một cán bộ Cảnh sát PCCC bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Công Minh

Còn tại bệnh viện 30-4, thượng sĩ Ngô Quang Hiếu (Đội Cảnh sát chữa cháy &CNCH Khu vực 1, Phòng PC07, Công an TP.HCM) cũng đang được điều trị với vế thương ở hai tay, chân bị phỏng và đôi mắt bị axit văng vào.

Theo thượng sĩ Hiếu, nhận định đám cháy khá to nên toàn bộ chiến sĩ đã gồng hết sức chiến đấu với giặc lửa để ngăn cháy lan.

“Sợ cháy lan gây thiệu hại lớn về tài sản cho người dân và cháy lan nên chúng tôi đã dốc hết sức phun nước. Trong lúc di chuyển dưới áp lực của lửa rất nóng và do sàn trơn nên tôi bị té và bị phỏng ở chân, tay, bị axit văng vào mắt gây bỏng rát”. Thượng sĩ Hiếu cho biết.

Cũng theo Thượng sĩ Hiếu, vết thương hiện tại không đáng bao nhiêu đối với người linh PCCC. Quan trọng là bảo vệ được tính mệnh và tài sản của người dân.

137 chiến sĩ dập lửa hơn 2 giờ đồng hồ.

Đám cháy xảy ra vào khoảng 18h ngày 30-4 tại Công ty Cổ phần CX Technology, tại đường Số 20, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7.

Theo ghi nhận, thời điểm xảy ra vụ cháy kèm theo nhiều tiếng nổ, khói nghi ngút bốc cao trên bầu trời.



Ngọn lửa bùng phát rất lớn gây khó khăn cho việc chữa cháy của lực lượng chức năng. Ảnh: TS

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.HCM, khi nhận được tin báo đơn vị đã huy động 21 xe chữa cháy cùng 137 lượt CBCS của Công an Q.7, Công an Q.4, khu vực 1 và khu vực 3 đến chữa cháy.

Sau hơn hai tiếng tích cực chữa cháy thì ngọn lửa cơ bản được khống chế vào khoảng 20h10 phút cùng ngày.

Vụ cháy không không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ thiết bị máy móc, bao bì trong diện tích 800/38.000 m2 của công ty và ngăn không cháy lan ra khu vực xung quanh.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PC07, Công An TP.HCM, cho biết Công ty xảy ra cháy chứa nhiều thiết bị dễ cháy. Đồng thời các hóa chất này chảy tràn, hòa vào nước nên trong lúc chữa cháy gây khó khăn cho lực lượng và một số cán bộ chiến sĩ bị axit loãng văng trúng gây ra các vết thương và đã được cấp cứu kịp thời.



Nhiều cán bộ Cảnh sát PCCC bị thương khi tham gia dập lửa đang được nhân viên y tế săn sóc tại hiện trường. Ảnh: Công Minh

Một cán bộ Cảnh sát PCCC tham gia chữa cháy tại hiện trường cho biết thêm, thời điểm cháy sức nóng rất lớn nhưng với tinh thần quyết chữa cháy, ngăn cháy lan nên toàn bộ cán bộ chiến sĩ đã dốc hết sức và dập tắt ngọn lửa kịp thời.