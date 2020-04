363 quận Tân Phú ra quân trấn áp tội phạm mùa COVID-19

Khuya ngày 3 rạng sáng ngày 4-4, Tổ công tác liên ngành 363 Công an quận Tân Phú, TP.HCM tổ chức tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông, phòng chống các loại tội phạm hoạt động trên đường phố.



Lực lượng 363 thuộc Công an quận Tân Phú tăng cường tuần tra, kiểm soát nhiều tuyến đường trên địa bàn trong đợt dịch bệnh COVID-19. Ảnh: HT

Theo đó, tổ công tác liên tục tuần tra, kiểm soát nhiều tuyến đường trên địa bàn toàn quận. Một số trường hợp các thanh niên tụ tập thành nhóm hai người trở lên đã được nhắc nhở, yêu cầu trở về nhà theo đúng tinh thần Chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng.

Nhiều trường hợp chạy xe chở ba, bốn người không đội nón bảo hiểm cũng được lực lượng 363 lập biên bản, xử lý hành chính theo Nghị định 100/2019.

Tổ công tác cũng thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo người dân hạn chế ra đường vào đêm khuya; trông coi, bảo quản tài sản của mình, tránh để sơ hở trở thành mục tiêu của tội phạm.

Theo ghi nhận, từ khoảng 21 giờ 30 tối, khu vực nhiều tuyến đường khá vắng vẻ, thi thoảng có một vài phương tiện lưu thông.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường vào thời điểm này, đặc biệt là phụ nữ, tránh trở thành mục tiêu của tội phạm.



Một người dân bị xử lý hành chính sau khi điều khiển phương tiện chở quá số người quy định. Ảnh: HT

Trước đó, từ ngày 19 đến 25-3, Tổ công tác 363 và Công an quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 11 vụ/12 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động phạm tội. Đồng thời, công an cũng phát hiện và xử lý 115 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Từ khi được thành lập, các tổ công tác 363 của Công an TP.HCM và Công an 24 quận, huyện với nhiều lực lượng tham gia như Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cơ động… đã góp phần giữ bình yên cho TP.