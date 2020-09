4 anh em họ cùng đi buôn bán ma túy

Ngày 8-9, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Thế Thành (28 tuổi), Trần Văn Khánh (57 tuổi), Hoàng Văn Lĩnh (29 tuổi) và Trần Văn Phương (40 tuổi) về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.



Trần Văn Khánh (áo trắng) bị bắt giữ cùng tang vật ma túy. Ảnh: CAND

Lực lượng công an đã thu giữ tang vật ma túy “khủng” gồm 13 bánh heroin, 10 kg ma túy dạng đá, 10.000 viên ma túy tổng hợp, 120 triệu đồng và hai xe ô tô con.

Trước đó, vào tháng 6-2020, Cơ quan công an TP Vinh phát hiện đường dây ma túy từ Lào về huyện Thanh Chương rồi đưa đi các tỉnh thành tiêu thụ.

Do vậy, Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án để điều tra, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia này.



Trần Văn Phương và Hoàng Văn Lĩnh. Ảnh: CA

Chiều 7-9, khi Thành đang điều khiển xe hơi chở ma túy xuống TP Vinh thì bị Ban chuyên án phối hợp cơ quan chức năng bắt quả tang, thu giữ 3 kg ma túy đá.

Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp Lĩnh khi người này đang đứng chờ Thành bàn giao “hàng” để đưa đi bán.

Ngay trong đêm 7 và rạng sáng 8-9, tổ công tác đã bắt giữ, khám xét nơi ở của Khánh và Phương.

Mặc dù Khánh đã chôn 13 bánh heroin, 7 kg ma túy đá và 10.000 viên ma túy tổng hợp trong vườn nhà nhưng đã bị công an khai phát hiện và thu giữ.



Hoàng Thế Thành bị Công an TP Vinh bắt giữ. Ảnh: CA

Khánh được xác định là kẻ cầm đầu đường dây ma túy trên. Khánh, Thành, Lĩnh và Phương đều có mối quan hệ anh em, bà con với nhau.



Khi ma túy từ Lào đưa qua khu vực biên giới, những người này sẽ được phân công đưa về chôn giấu trong vườn nhà Khánh, sau đó sẽ đưa vào miền Nam và các tỉnh tiêu thụ.

+ Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút trưa 4-9, lực lượng của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện nhóm người đi trên xe hơi hiệu Kia Cerato chở ma túy chạy hướng Nghệ An - TP.HCM.

Khi chiếc xe chạy qua địa phận thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lực lượng cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp, vây bắt năm người và thu giữ tang vật 21 kg ma túy đá, chiếc valy chứa 18 bánh heroin, 3 kg Ketamine...