4 bị can dùng cưa cắt cửa thông gió nhà tạm giữ để trốn

Sáng 1-4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa bắt giữ được bốn người trốn khỏi nhà tạm giữ.



Trụ sở Công an huyện Đak Tô



Họ gồm Phạm Văn Sơn (43 tuổi, quê Hải Dương), Phan Tường Vinh, A Mến, A Thế (cùng huyện Đak Tô).



Trước đó, hôm 22-3, bốn người trên đã sử dụng lưỡi cưa cắt khung sắt ô thông gió buồng tạm giam, tạo lỗ trống rồi bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Đak Tô.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với VKSND tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua xác minh ban đầu cho thấy, vào khoảng 7 giờ 30 sáng hôm đó, một cán bộ nhà tạm giữ Công an huyện Đak Tô khi nhận bàn giao ca trực thì phát hiện buồng số 2 có bốn bị can đã bỏ trốn.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ được ba lưỡi cưa sắt ở trong buồng giam có bị can bỏ trốn. Sau đó, VKSND tỉnh Kon Tum có văn bản gửi Cục Điều tra (C1), VKSND Tối cao về việc phối hợp giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền Cơ quan điều tra, VKSND Tối cao.

Được biết, trong bốn người bỏ trốn, Phạm Văn Sơn có tám tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và cướp tài sản. Người này đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Thủ Đức - Bộ Công an thì được Công an huyện Đak Tô trích xuất về nhà tạm giữ huyện này để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an tỉnh Kon Tum đang tiếp tục làm rõ vụ việc.