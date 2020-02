4 mẹ con cùng đi trộm

VKSND huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ vừa có cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Mai (53 tuổi, không có nơi cư trú ổn định), Phạm Văn Gấu (29 tuổi, con ruột Mai) cùng về tội trộm cắp tài sản và truy tố bị can Phạm Văn Beo (21 tuổi, con ruột Mai) về tội tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có.



Ảnh minh họa về trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Mai vốn không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài và mua thuốc chữa bệnh, Mai rủ ba con ruột là Gấu, Beo và Nguyễn Văn T. đi trộm tài sản.

Từ ngày 7-9-2019 đến 18-11-2019, bốn mẹ con Mai đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) và huyện Thoại Sơn (An Giang).

Vào ngày 19-11-2019 Mai, Gấu và T. bị bắt.

Do T. dưới 14 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự cơ quan điều tra không xử lý hình sự.