4 ngày Lễ, TP.HCM xảy ra 27 vụ phạm pháp hình sự

Ngày 4-5, Công an TP.HCM cho biết: trong bốn ngày nghỉ dịp Lễ 30-4 và 1-5, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các sự kiện và hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020) và Quốc tế lao động 1-5-2020.



Lực lượng 363 Công an TP.HCM thực hiện tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm trên địa bàn. Ảnh NT.

Trước đó, Công an TP.HCM đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch bảo vệ lễ, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động gây mất an ninh trật tự; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Theo đó, Công an TP.HCM ghi nhận xảy ra 27 vụ phạm pháp hình sự (giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2019); đã điều tra, khám phá 19 vụ phạm pháp hình sự, tạm giữ 35 người; thu hồi 6 xe gắn máy, 46 triệu đồng...

Về trật tự an toàn giao thông, TP.HCM ghi nhận sáu vụ tai nạn làm bảy người chết. Không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy.

Công an TP.HCM đã lập biên bản 2.487 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ sáu xe ô tô, 433 xe gắn máy, 243 giấy tờ xe các loại; ra quyết định xử phạt hành chính 1.134 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu hơn 904 triệu đồng.

Công an cũng đã lập biên bản 45 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường thủy, ra các quyết định xử phạt và chuyển Kho bạc Nhà nước hơn 34 triệu đồng.

Về tình hình cháy, nổ: Ghi nhận xảy ra 2 vụ cháy (giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2019), không có thiệt hại về người. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ 2 vụ, cứu được 1 người.