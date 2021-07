Ngày 16-7, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ vừa kiểm tra và bắt quả tang bốn người tụ tập sử dụng ma túy trong nhà nghỉ.

Thông tin ban đầu, gần 3 giờ sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cái Răng kết hợp Công an phường Hưng Thạnh kiểm tra nhà nghỉ Hạnh Phúc (số 6 KDC Công an, thuộc khu vực 2, phường Hưng Thạnh) phát hiện 3 nam một nữ đang thuê phòng.



Bốn nam nữ tụ tập thuê nhà nghỉ sử dụng trái phép ma túy bất chấp lệnh giãn cách xã hội. Ảnh: CACC

Những người này tuổi từ 21 đến 36, quê Vĩnh Long và Cần Thơ. Qua test nhanh, cả bốn người đều dương tính với ma tuý.



Dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: CACC

Hiện Công an đang củng cố hồ sơ xử lý bốn người này về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý và xử phạt chủ nhà nghỉ về hành vi vi phạm Chỉ thị 16.