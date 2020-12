4 tấn nho khô, dây đồng.. không chứng từ trên xe tải

Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện, xử lý một vụ vận chuyển hàng hoá do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn, chứng từ.

Chiều 25-12, tại Km 130 tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Bộ Công an yêu cầu dừng, kiểm tra xe tải 75C-102.04 do tài xế Lê Phước Lộc (48 tuổi) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3.300 kg hạt bắp, 76 kg nho sấy khô, 435 kg dây đồng, 249 kg phụ tùng ô tô và nhiều hàng hoá khác. Hầu hết số hàng này đều do nước ngoài sản xuất.



Nho sấy khô do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn, chứng từ hợp lệ. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe tải không xuất trình được hoá đơn, chứng từ hợp lệ.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai nhận là nhân viên lái xe của Công ty TNHH MTV Doanh nghiệp vận tải Phát Hoàng Long, đang chở hàng đến kho của công ty tại TP Hồ Chí Minh.