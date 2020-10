400 người lật từng túi rác tìm nữ sinh ngân hàng bị sát hại

Lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đã khen thưởng Phòng PC02 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và Công an huyện Thường Tín vì đã nhanh chóng phá vụ án chỉ sau hai ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết vụ án này ông trực tiếp theo dõi diễn biến, quá trình phá án. Thay mặt Bộ Công an, thứ trưởng biểu dương các đơn vị, cá nhân đã có kinh nghiệm, sáng tạo, bản lĩnh, phối hợp tổ chức điều tra phá án rất kịp thời.